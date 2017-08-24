24/08/2017 23:32
Kardeş Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü tarihe imza attı
Tarihi zafer.Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka'nın Kopenhag kulübünü eleyen Karabağ, Azerbaycan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve futbol tarihine geçti.
AVRUPA SPOR-Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka'nın Kopenhag kulübünü eleyen Karabağ, Azerbaycan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan ilk takım olarak Azerbaycan futbol tarihine geçti.Kutlama için sokaklara dökülen halk, Azerbaycan sokaklarını şenlik alanına çevirdi.