24/08/2017 23:32


Kardeş Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü tarihe imza attı

Futbol

Tarihi zafer.Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka'nın Kopenhag kulübünü eleyen Karabağ, Azerbaycan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve futbol tarihine geçti.

AVRUPA SPOR-Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka'nın Kopenhag kulübünü eleyen Karabağ, Azerbaycan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan ilk takım olarak Azerbaycan futbol tarihine geçti.Kutlama için sokaklara dökülen halk, Azerbaycan sokaklarını şenlik alanına çevirdi.


Futbol
Kardeş Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü tarihe imza attı
Fenerbahçe Vardar
Fenerbahçe 1-2 Vardar maç özeti ve golleri
fenerbahçe vardar maçı
Fenerbahçe'nin Avrupa hayalleri sona erdi
emre mor
İşte Emre Mor'un yeni takımı
Fenerbahçe Vardar
Fenerbahçe Vardar maçı ilk 11'ler belli oldu
İlgili Haberler
Fenerbahçe Vardar

Fenerbahçe 1-2 Vardar maç özeti ve golleri

fenerbahçe vardar maçı

Fenerbahçe'nin Avrupa hayalleri sona erdi

emre mor

İşte Emre Mor'un yeni takımı

Fenerbahçe Vardar

Fenerbahçe Vardar maçı ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika Haberleri
beşiktaş

Kura çekildi, işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos

pfdk

PFDK'dan o kulüplere ceza yağdı

Ayla filmi

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Akşener cephesi kıpır kıpır

Meral Akşener, yeni partisini kurarak siyaset alanındaki mücadelesine başlayacak. Koray Aydın’ın da MHP’den istifa ederek Akşener cephesine katılmış olması ile Akşener’in kuracağı partinin güç kazandığını ...

Devam