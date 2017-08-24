24/08/2017 20:04


İşte Emre Mor'un yeni takımı

emre mor

Adı son olarak Mılan ile anılan milli futbolcu Emre Mor'un Celta Vigo ile görüştüğü ortaya çktı

Borussia Dortmund’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Milli futbolcunun menajeri, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile görüşme halinde.

Celta Vigo’nun bu transfer için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı, Emre Mor ile anlaşma sağlanması halinde imzaların atılacağı ifade edildi. Genç futbolcunun Celta Vigo’dan yıllık 2 milyon euro kazanması bekleniyor.


emre mor
İşte Emre Mor'un yeni takımı
Fenerbahçe Vardar
Fenerbahçe Vardar maçı ilk 11'ler belli oldu
beşiktaş
Kura çekildi, işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos
pfdk
PFDK'dan o kulüplere ceza yağdı
İlgili Haberler
Fenerbahçe Vardar

Fenerbahçe Vardar maçı ilk 11'ler belli oldu

beşiktaş

Kura çekildi, işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

pfdk

PFDK'dan o kulüplere ceza yağdı

Fenerbahçe Vardar

Fenerbahçe Vardar maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos

Ayla filmi

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

Murat Başoğlu

Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık da dahil oldu

atatürk büstü saldırı

Çirkin saldırı, Atatürk büstünü sopayla kırdı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Akşener cephesi kıpır kıpır

Meral Akşener, yeni partisini kurarak siyaset alanındaki mücadelesine başlayacak. Koray Aydın’ın da MHP’den istifa ederek Akşener cephesine katılmış olması ile Akşener’in kuracağı partinin güç kazandığını ...

Devam