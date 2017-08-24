İşte Emre Mor'un yeni takımı

Adı son olarak Mılan ile anılan milli futbolcu Emre Mor'un Celta Vigo ile görüştüğü ortaya çktı

Borussia Dortmund’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Milli futbolcunun menajeri, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile görüşme halinde.

Celta Vigo’nun bu transfer için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı, Emre Mor ile anlaşma sağlanması halinde imzaların atılacağı ifade edildi. Genç futbolcunun Celta Vigo’dan yıllık 2 milyon euro kazanması bekleniyor.