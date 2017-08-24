Fenerbahçe Vardar maçı ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında mücadele edecek olan Fenerbahçe ve Vardar'ın ilk 11 kadrosu belli oldu

Fenerbahçe ve Vardar arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele smart spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE- VARDAR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Valbuena, Alper, Van Persie

Vardar: Gacevski, Jigauri, Spirovski, Blazevski, Barseghyan, Velkoski, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Juan Felipe, Brdarovski