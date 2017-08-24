24/08/2017 19:56


Kura çekildi, işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

beşiktaş

Şampiyonlar Ligi G grubunda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, G Grubunda Fransa'nın Monaca, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımıyla eşleşti. 

A Grubu: Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova

B Grubu: Bayern Münih, PSG, Anderlecht, Celtic.

C Grubu: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Karabağ

D Grubu: Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting Lizbon

E Grubu: Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor

F Grubu: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord

G Grubu: Monaco, Porto, Beşiktaş, Leipzig

H Grubu: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL

Devler Ligi"nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İspanya'nın Real Madrid takımının son iki sezon üst üste müzesine götürdüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


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