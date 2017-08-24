Kura çekildi, işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
Şampiyonlar Ligi G grubunda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Beşiktaş, G Grubunda Fransa'nın Monaca, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımıyla eşleşti.
A Grubu: Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moskova
B Grubu: Bayern Münih, PSG, Anderlecht, Celtic.
C Grubu: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Karabağ
D Grubu: Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting Lizbon
E Grubu: Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool, Maribor
F Grubu: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord
G Grubu: Monaco, Porto, Beşiktaş, Leipzig
H Grubu: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL
Devler Ligi"nde ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.
İspanya'nın Real Madrid takımının son iki sezon üst üste müzesine götürdüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.