PFDK'dan o kulüplere ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşananlar nedeniyle ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.08.2017 tarih ve 5 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST B,H, KALE ARKASI MİGROS D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, 20.08.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK hakkında, 19.08.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- ALANYASPOR Kulübü kaleci antrenörü FEVZİ LAYİÇ'in, 19.08.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 20.08.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ADANASPOR A.Ş.'nin, 19.08.2017 tarihinde Giresun Atatürk Stadında oynanan GİRESUNSPOR - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. sporcusu MAGAYE SERİGNE FALİLOU DİT NELSON'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.650.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BOLUSPOR hakkında, 21.08.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

8- MANİSASPOR Kulübünün, 18.08.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- SAMSUNSPOR Kulübünün, 18.08.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 19.08.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu CELİL KURT'un, 19.08.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ALANYASPOR Kulübü sporcusu BERAT ŞAHİNER'in, 19.08.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ALANYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- GİRESUNSPOR Kulübü hakkında, 19.08.2017 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

14- Bölgesel Gözlemci AYDIN SAYAR'ın Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ