Fenerbahçe Vardar maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam rakibi Vardar'ı konuk edecek

Fenerbahçe ve Vardar takımları arasında oynanacak maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele smart spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR

Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda aldığı 2-0’lık yenilgi sonrasında sahasında oynayacağı karşılaşmada alacağı beraberlik, yenilgi ve tek farklı galibiyetlerde Avrupa’ya veda eden taraf olacak. Fenerbahçe’nin alacağı 2-0’lık galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak. Temsilcimiz, alacağı 3 farklı galibiyetlerde ise turu geçen taraf olacak. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanırsa Vardar deplasmanda atılan gol kuralıyla turu geçen taraf olacak.