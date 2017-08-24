24/08/2017 11:09


UEFA Avrupa Liginde kura çekimi yarın yapılacak

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 sezonunda karşı karşıya gelecek olan Türk takımlarının rakipleri, yarın yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.Organizasyona grup aşamasından katılan Atiker Konyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan elenerek gelen Medipol Başakşehir, kurada Türkiye'yi temsil eden takımlar olacak. Fenerbahçe ise play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-0 kaybettiği Makedon temsilcisi Vardar'ı elemesi halinde kura çekimine katılmaya hak kazanacak.Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.

 

AMK gazetesi 24 Ağustos 2017
AMK gazetesi 24 Ağustos 2017
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Cumhuriyet gazetesi 24 Ağustos 2017
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Evrensel gazetesi 24 Ağustos 2017
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