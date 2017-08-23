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Bylock'tan gözaltına alınan Ömer Çatkıç hakkında suçlama ortaya çıktı

Ömer Çatkıç

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Darbe girişiminin ardından başlatılan operasyon kapsamında örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın spor camiasında himmet toplantıları organize etmekle suçlandığı iddia ediliyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sabah saatlerinde Çatkıç'ın Göktürk'deki evine operasyon düzenlemişti.ByLock kullandığı öne sürülen Çatkıç'ın adının Başakşehirli eski futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadesinde geçtiği de iddialar arasında.

 

 
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