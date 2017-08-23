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Galatasaray Başkanı açıkladı, 'Asamoah bize gelmeyi çok istiyor'

Asamoah

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, renklerine katmak istedikleri Asamoah'ın da gönlünün Galatasaray'da olduğunu açıkladı

Dursun Özbek, kongre üyeleri ve yakınlarıyla Florya’da bir araya geldi. Florya'da açıklama yapan Özbek,  “Asamoah bize gelmek istiyor. Juventus’taki durumunun netleşmesini bekliyoruz.”

Daha sonra konu kombine sahiplerinin maçta yer almamalarına gelir ve Özbek’e şu sorun anlatıldı:

“Sayın Başkan, stadın tahliyesinde ciddi sorunlar oluyordu. En az 5 bin kombine sahibi bu eziyeti yaşamamak için gelmiyor. Daha doğrusu maç seçiyor. Bu eziyeti Fenerbahçe maçında çekerim diye bakıyor.”

Özbek bu sorunla ilgileneceği ve hemen inceleteceğini söyleyip, “Nasıl keyif alıyor musunuz?” diye sordu. Galatasaraylılar, bu sezonki futbol ve kadrodan duydukları memnuniyeti aktararak, “Üzerimizdeki ölü toprağını attık. Geçen sene ayaklarımız geri gidiyordu. Maça gelmek içimizden gelmiyordu. Bu sene ise iple çeker olduk” dedi.

Galatasaray Başkanı’nı en çok memnun eden nokta ise antrenmanı izlemeye gelenlerin muhasebeci mantığıyla olaya bakmaması oldu. Merak edilen diğer konu da Galatasaray Adası’nın durumu oldu. Başkan onunla ilgili olarak 3 ayrı davanın sürdüğünü belirterek bunun sonucuna göre hareket edileceğini belirtti.

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