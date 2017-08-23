Fenerbahçe Vardar UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın bilgileri
UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde rakibi Vardar'a ilk maçta mağlup olan Fenerbahçe, bu kez rakibini sahasında ağırlayacak
Fenerbahçe ve Vardar arasında oynanacak UEFA maçı 24 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelece. Mücadele saat 20:30'da başlayacak. Fenerbahçe maçı Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ülker Stadı'nda 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:
Okul Açık ve Migros Tribünü: 30 lira
Fenerium Üst Maraton (A, B, H, I Blok): 100 lira
Fenerium Üst Maraton (C, D, F, G Blok): 120 lira
Fenerium Alt (A, B, H, I Blok): 180 lira
Fenerium Alt (C, G Blok): 200 lira
Fenerium Alt (D, F Blok): 230 lira
Fenerium Alt (E Blok): 300 lira
1907 Tribünü: 400 lira