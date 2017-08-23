6 hours 35 minutes ago


Fenerbahçe Vardar UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Vardar

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde rakibi Vardar'a ilk maçta mağlup olan Fenerbahçe, bu kez rakibini sahasında ağırlayacak

Fenerbahçe ve Vardar arasında oynanacak UEFA maçı 24 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelece. Mücadele saat 20:30'da başlayacak. Fenerbahçe maçı Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Ülker Stadı'nda 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları kategorilerine göre şöyle:

Okul Açık ve Migros Tribünü: 30 lira 

Fenerium Üst Maraton (A, B, H, I Blok): 100 lira 

Fenerium Üst Maraton (C, D, F, G Blok): 120 lira 

Fenerium Alt (A, B, H, I Blok): 180 lira 

Fenerium Alt (C, G Blok): 200 lira 

Fenerium Alt (D, F Blok): 230 lira 

Fenerium Alt (E Blok): 300 lira 

1907 Tribünü: 400 lira

İlgili Haberler
Ömer Çatkıç

Bylock'tan gözaltına alınan Ömer Çatkıç hakkında suçlama ortaya çıktı

Asamoah

Galatasaray Başkanı açıkladı, 'Asamoah bize gelmeyi çok istiyor'

beşiktaş

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Liginden elendi

Son Dakika Haberleri
çağla şikel

Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

Şakir Kurtbasan

Yıllık izne çıktı, acı haber ailesini yıktı

Kadir Topbaş

Kadir Topbaş'tan 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına esprili yanıt

atatürk havalimanı

Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu başladı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, şimdi de mezhep kavgasını körüklüyor

Necdet Sivaslı Amerika tarafından hazırlanan ve199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ Raporunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’yi suçlayan ve “Mezhep ayrımcılığı” yaptığı konusundaki ...

Devam