Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri belli oldu
24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00’da çekilecek olan kura öncesinde 3. ve 4. torba bugün oynanacak maçlardan sonra tamamen belirlenecek.
1. TORBA
Real Madrid (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)
Chelsea (İngiltere)
Juventus (İtalya)
Benfica (Portekiz)
Monaco (Fransa)
Spartak Moskova (Rusya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
2. TORBA
Barcelona (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya)
Paris St Germain (Fransa)
Dortmund (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Manchester Utd (İngiltere)
Porto (Portekiz)
Sevilla (İspanya)
3. TORBA
Napoli (İtalya)
Tottenham (İngiltere)
FC Basel (İsviçre)
Olympiakos (Yunanistan)
Anderlecht (Belçika)
Roma (İtalya)
Beşiktaş (Türkiye)
Liverpool veya Celtic
4. TORBA
Feyenoord
Maribor
Leipzig
CSKA Moskova veya Young Boys
FC Kopenhag veya Karabağ
Sporting ya da Steaua Bükreş
Apoel ya da Slavia Prag
2017-18 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri
12-13 Eylül 2017
26-27 Eylül 2017
17-18 Ekim 2017
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