Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri belli oldu

24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00’da çekilecek olan kura öncesinde 3. ve 4. torba bugün oynanacak maçlardan sonra tamamen belirlenecek.

1. TORBA

Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Chelsea (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Monaco (Fransa)

Spartak Moskova (Rusya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

2. TORBA

Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Paris St Germain (Fransa)

Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Manchester Utd (İngiltere)

Porto (Portekiz)

Sevilla (İspanya)

3. TORBA

Napoli (İtalya)

Tottenham (İngiltere)

FC Basel (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan)

Anderlecht (Belçika)

Roma (İtalya)

Beşiktaş (Türkiye)

Liverpool veya Celtic

4. TORBA

Feyenoord

Maribor

Leipzig

CSKA Moskova veya Young Boys

FC Kopenhag veya Karabağ

Sporting ya da Steaua Bükreş

Apoel ya da Slavia Prag

2017-18 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri

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26-27 Eylül 2017

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