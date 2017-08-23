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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri

beşiktaş

Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın ilk 2 torbadaki muhtemel rakipleri belli oldu

24 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00’da çekilecek olan kura öncesinde 3. ve 4. torba bugün oynanacak maçlardan sonra tamamen belirlenecek.

1. TORBA

Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Chelsea (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Monaco (Fransa)

Spartak Moskova (Rusya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

2. TORBA

Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Paris St Germain (Fransa)

Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Manchester Utd (İngiltere)

Porto (Portekiz)

Sevilla (İspanya)

3. TORBA

Napoli (İtalya)

Tottenham (İngiltere)

FC Basel (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan)

Anderlecht (Belçika)

Roma (İtalya)

Beşiktaş (Türkiye)

Liverpool veya Celtic

4. TORBA

Feyenoord

Maribor

Leipzig

CSKA Moskova veya Young Boys

FC Kopenhag veya Karabağ

Sporting ya da Steaua Bükreş

Apoel ya da Slavia Prag

2017-18 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri

12-13 Eylül 2017

26-27 Eylül 2017

17-18 Ekim 2017

31 Ekim-1 Kasım 2017

21-22 Kasım 2017

5-6 Aralık 2017

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