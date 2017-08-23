Medipol Başakşehir Şampiyonlar Liginden elendi

Necdet Sivaslı Amerika tarafından hazırlanan ve199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ Raporunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’yi suçlayan ve “Mezhep ayrımcılığı” yaptığı konusundaki ...