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Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu

Rıza Kayaalp

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, rakibi finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi 2-1 yenerek altın madalyayı kazandı

Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile mücadele etti. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı. Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Rıza Kayaalp, "Bu madalyayı başta milletime, devletime ve en önemlisi bu vatan için canını feda eden gerçek kahramanlara armağan ediyorum. İnşallah, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalyanın sahibi olurum." diye konuştu.


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