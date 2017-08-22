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Barcelona'dan Neymar'ı şok eden hamle

Neymar

Barcelona, PSG'ye transfer olan eski futbolcusu Neymar'a sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor

Barcelona Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan yıldız futbolcu Neymar'ın geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu bildirildi.

Neymar, bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretle PSG'ye transfer olmuştu.


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