Fenerbahçe’de Vardar maçı öncesi van Persie krizi

Fenerbahçe ile Vardar arasında oynanacak rövanş maçı öncesi sarı lacivertli kulüpte van Persie krizi yaşanıyor

Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayan ve son dönemde taraftarın da hedefi haline gelen Hollandalı yıldız, grip olduğu için perşembe akşamki Vardar rövanşında forma giyemeyecek.Tecrübeli futbolcu, Vardar ile oynanan ilk karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı ve yerine Ahmethan forma giymiş, o çıkınca da yerine Soldado girmişti.Perşembe akşamı Ülker Stadı’nda oynanacak kritik mücadelede Van Persie’nin yerine ilk 11’de Soldado sahaya çıkacak.