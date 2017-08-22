Fenerbahçe Vardar maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında rakibi Vardar'a 2-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe bu kez Vardar'ı sahasında ağırlayacak

24 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve saat 20:30'da ekrana gelecek olan mücadele D-SMART'ın SMART SPORTS kanalından canlı olarak yayınlaanacak. Sarı lacivertlilerin ilk maçta kırmızı kart gören Josef de Souza ve Zenit'ten transfer edelin Guiliano forma giyemeyecek. Ayrıca Vardar takımında Boban Grncarov da kırmızı kart görmüş ve 2. maçta cezalı duruma düşmüştü.