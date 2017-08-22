Fenerbahçe Vardar maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vardar ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de hedef galibiyet.

24 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski düdük çalacak.Stefanski'nin yardımcılıklarını da aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis'in yapacağı maçın dördüncü hakemlik görevini Zbigniew Dobrynin üstlenecek.