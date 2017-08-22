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Flaş, Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan istifa etti

Ahmet Şan

FETÖ'nün haberleşme programı 'Bylock’ kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ifade veren Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa ettiğini açıkladı

Ahmet Şan avukatı vasıtasıyla kamuoyuna açıklama yaptı. İşte Şan'ın yaptığı o açıklama:

Büyük Türk Milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır.

54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır.

Hayat insanı kimi zaman büyük başarılarla, kimi zaman da büyük dertlerle sınar.

Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

Hayatımın her döneminde duanın gücüne çok inandım. Dualarınızla imkansız denilen başarıları hep birlikte hak ederek kazandık.

Sizlerden istirhamın mübarek dualarınızı şahsımın üzerinden eksik etmemenizdir.

Saygılarımla, Ahmet ŞAN


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