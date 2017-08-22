Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde transfer olduğu Milan ile Emre Mor'un anlaşmaya vardığı öğrenildi

AVRUPA SPOR-Milli Futbolcu Emre Mor ile yollarını ayırdığı menajeri Müzzi Özcan Mor'un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Emre'nin eski menajeri genç futbolcunun Milan'a transfer olacağını söyledi.

Muzzi Özcan'ın açıklamaları şöyle;

"Emre Mor önümüzdeki günlerde yeni menajeri ile Türkiye dışında bir takıma gidecek. Emre ile başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş'ta ilgilendi. Emre Inter ile her konuda anlaşmıştı ama bazı nedenler oldu, transfer gerçekleşmedi.

Emre Mor İtalya'ya gidecek. Onun gideceği takım belli, Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Milli Takım'dan bir oyuncu Emre Mor'un aklını karıştırdı, o çocuğun aklına girdi. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Emre Mor'un yeni menajeri oldu, Allah yollarını açık etsin. ''