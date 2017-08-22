1 hour ago


Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a, 'Sen İzmir'in yüz karasısın'

Ahmet Çakar

Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın 'Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor' paylaşımında bulunması herkesin tepkisini çekti

Konuyla ilgili Derin Futbol'a bağlanan Hepcan Galatasaraylılardan özür diledi. Bu sırada Ahmet Çakar, Hepcan'a oldukça sert tepki gösterdi.Ahmet Çakar, Hakan Hepcan'ı ırkçılık ile suçladı.

Hepcan'ın 15 Temmuz hain darbe gecesi attığı tweeti hatırlatan Çakar ' Sen vatan hainlerini öven ırkçı bir şerefsizsin. Eğer beni mahkemeye vermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin. Şerefsizin biri darbe girişiminden 2, 2.5 saat sonra çocuklarımız ölürken tweet atıyor. Senin gibi fenomeninde, sen İzmir'in yüz karasısın' dedi.

 
İlgili Haberler
Emre Mor

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Ömer Çatkıç

Eski milli kaleci FETÖ'den gözaltında

Sevilla Medipol Başakşehir maçı

Sevilla Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Ümit Özat

Ümit Özat o yorumlara isyan etti, 'Günah benim kime ne'

Son Dakika Haberleri
astım ile koah

KOAH ile astım hastalığı arasındaki farklar nelerdir

sigara kullanımı

Yeni düzenleme yolda, özel araçlarda sigara içilmeyecek

trt 1 yayin akisi

22 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

zayıflama hapları

İnternette satılan zayıflama hapları Sağlık Bakanlığının takibinde olacak

 Yazarlarımız
Deniz Çobanoğlu

Kuyumculardaki İç Mekan Kurgusu

Takılar tarih boyunca toplumların estetik, ekonomik, kültürel ve dinsel yaşamlarının bir parçası olmuştur. Takı takma mantığı günümüzden 30.000 yıl öncesine uzansa da kuyumculuğun tarihi Mısır ...

Devam