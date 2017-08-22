Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a, 'Sen İzmir'in yüz karasısın'

Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın 'Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor' paylaşımında bulunması herkesin tepkisini çekti

Konuyla ilgili Derin Futbol'a bağlanan Hepcan Galatasaraylılardan özür diledi. Bu sırada Ahmet Çakar, Hepcan'a oldukça sert tepki gösterdi.Ahmet Çakar, Hakan Hepcan'ı ırkçılık ile suçladı.

Hepcan'ın 15 Temmuz hain darbe gecesi attığı tweeti hatırlatan Çakar ' Sen vatan hainlerini öven ırkçı bir şerefsizsin. Eğer beni mahkemeye vermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin. Şerefsizin biri darbe girişiminden 2, 2.5 saat sonra çocuklarımız ölürken tweet atıyor. Senin gibi fenomeninde, sen İzmir'in yüz karasısın' dedi.