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Eski milli kaleci FETÖ'den gözaltında

Ömer Çatkıç

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı

Ömer Çatkıç hakkında bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatı üzerine sabah saatlerinde adresinde gözaltı işlemi yapılan 43 yaşındaki Çatkıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ünlü kalecinin evinde arama yapıldı.Sorguya alınan Çatkıç'ın 2008 – 2012 yılları arasında son olarak Antalyaspor'da forma giydiği biliniyor.

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