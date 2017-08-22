3 hours 2 minutes ago


Sevilla Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Sevilla Medipol Başakşehir maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla ekibine konuk olacak

Sevilla ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç bu akşam saat 21:45'te ekrana gelecek. Mücadele TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Sevilla Medipol Başakşehir maçı muhtemel 11'ler belli oldu
Sevilla: Sergio Rico, - Gabriel Mercado, Clement Lenglet, Nicolas Pareja, Sergio Escudero, - Steven N’Zonzi, Guido Pizarro, - Walter Montoya, Ever Banega, Joaquin Correa, - Wissam Ben Yedder
Başakşehir: Volkan Babacan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, - Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, - Visca, Mossoro, Ellia, - Adebayor
İlgili Haberler
Emre Mor

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Ahmet Çakar

Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a, 'Sen İzmir'in yüz karasısın'

Ömer Çatkıç

Eski milli kaleci FETÖ'den gözaltında

Ümit Özat

Ümit Özat o yorumlara isyan etti, 'Günah benim kime ne'

Son Dakika Haberleri
astım ile koah

KOAH ile astım hastalığı arasındaki farklar nelerdir

sigara kullanımı

Yeni düzenleme yolda, özel araçlarda sigara içilmeyecek

trt 1 yayin akisi

22 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

zayıflama hapları

İnternette satılan zayıflama hapları Sağlık Bakanlığının takibinde olacak

 Yazarlarımız
Deniz Çobanoğlu

Kuyumculardaki İç Mekan Kurgusu

Takılar tarih boyunca toplumların estetik, ekonomik, kültürel ve dinsel yaşamlarının bir parçası olmuştur. Takı takma mantığı günümüzden 30.000 yıl öncesine uzansa da kuyumculuğun tarihi Mısır ...

Devam