Sevilla Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla ekibine konuk olacak

Sevilla ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç bu akşam saat 21:45'te ekrana gelecek. Mücadele TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.