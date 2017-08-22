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Sevilla Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla ekibine konuk olacak
Sevilla ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç bu akşam saat 21:45'te ekrana gelecek. Mücadele TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Sevilla Medipol Başakşehir maçı muhtemel 11'ler belli oldu
Sevilla: Sergio Rico, - Gabriel Mercado, Clement Lenglet, Nicolas Pareja, Sergio Escudero, - Steven N’Zonzi, Guido Pizarro, - Walter Montoya, Ever Banega, Joaquin Correa, - Wissam Ben Yedder
Başakşehir: Volkan Babacan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, - Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, - Visca, Mossoro, Ellia, - Adebayor