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Ümit Özat o yorumlara isyan etti, 'Günah benim kime ne'

Ümit Özat

Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat'ın purolu pozu büyük ses getirmişti. Özat, ortaya çıkan bu fotoğrafıyla ilgili bir açıklama yaptı

Ümit Özat o fotoğrafın uzun süre konuşulmasından sonra bir açıklama yaptı.Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Atiker Konyarspor'a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Özat dünkü maç sonrası önce kendisini istifaya davet eden taraftarlara tepki gösterdi.

Özat şöyle konuştu:

"Son 10 yılda en iyi dereceyi elde etmiş takımın daha ligin ikinci haftasında, hocasına, oyuncularına ve başkanına alay edercesine tezahüratlar yapmak taraftarlığa sığmaz. Taraftarlık bu değildir. Bu kulübü bir nevi geçmişteki Ankaragücü'ne çevirmeye ve kulübe hakim olmaya çalışıyorlar. Taraftar, kulübün evladı gibidir. İnsan evladına küsmez ama hafta içi odamda puro içerken çekilmiş fotoğrafım sosyal medyada yayınlandı. Arkadaşım, puro da içki de içerim. 'Ben doldurur ben içerim. Günah benim kime ne' diye söz var. Yüz kızartıcı suç mu işliyorum. Benim özel hayatım. Sen kalkıp bundan bir antrenörün yaptığı işi eleştirmeye ve buradan vurmaya kalkıyorsan bunda terbiyesizlikten başka bir şey yok."

 

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