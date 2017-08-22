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Emre Mor menajeri ile yolları ayırdı, gideceği takım belli oldu

Emre Mor

Borussia Dortmund’da forma giyen genç futbolcu Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile tüm bağlarını kopardı

Türkiye'deki takımlarda forma giymek istemeyen Emre Mor iddiaya göre Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradı.Emre Mor’un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Emre cephesinin bunlardan duyduğu rahatsızlık sonrasında ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan menajer Muzzi Özcan, “Yakında gereken açıklamalar yapılacak. Bazı gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi. Her şey siyah beyaz olacak” ifadelerini kullandı.

Beyaz TV’de bir programa bağlanan menajer Özcan, “Ben bu çocuğu Türk Milli Takımı’na kazandırmak için elimden geleni yaptım. Bu çok zor bir süreçti. Emre’yi milli takıma kazandırmak için Danimarka’da elimden geleni yaptım ama bana edilmedik laf kalmadı. Emre Mor önümüzdeki günlerde yeni menajeri ile Türkiye dışında bir takıma gidecek. Emre ile başta Fenerbahçe olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş da ilgilendi. Emre Inter ile her konuda anlaşmıştı ama bazı nedenler oldu. Transfer gerçekleşmedi. Bizim Emre ile aramızda olan aramızda kalır herkes Emre’ye destek olmaya devam etsin. Emre Mor İtalya’ya gidecek. Onun gideceği takım belli Fenerbahçe’ye gelmeyecek. Milli Takım’dan bir oyuncu Emre Mor’un aklını karıştırdı. O çocuğun aklına girdi. Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Emre Mor’un yeni menajeri oldu. Allah yollarını açık etsin.” dedi.


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