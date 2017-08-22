Milli güreşçi Metehan Başar altın madalyanın sahibi oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde milli güreşçi Metehan Başar, rakibi Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu

Paris'te düzenlenen şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 85 kiloda finale yükselen Metehan Başar, Alman Kudla ile altın madalya mücadelesi verdi.Kudla'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Metehan, altın madalya kazanarak, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Başar: En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak

Alman rakibi Denis Maksymilian Kudla ile yaptığı maçtan sonra yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Metehan Başar, "Hocalarım bana inanıyordu, ben de altın madalya alacağıma inanıyordum. Allah'ıma hamd olsun ki şampiyon oldum. Buraya gelene kadar birçok kamptan geçtik. Hocalarım çok yardımcı oldu. Neticesinde altın madalyayı aldım. Bugün Dünya Şampiyonası'nın ilk günüydü. İnşallah benden sonra da çok altın madalya geleceğini umut ediyorum." diye konuştu.Bundan sonraki hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu aktaran milli güreşçi, "En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Burada dünya şampiyonu oldum. Artık yüküm biraz daha ağır. 2020'ye kadar eksiklerimi tamamlayıp, ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.