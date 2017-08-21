Ana Sayfa | SPOR 21/08/2017 15:55

Hakan Hepcan'ın Galatasaraylı futbolcu hakkındaki sözleri tepki çekti

Hakan Hepcan

Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın Galatasaraylı Gomis hakkında yaptığı paylaşım büyük tepki çekti

Daha önce bir TV kanalında program yapan, çeşitli mekanlarda da DJ'lik yapan Hepcan, attığı tweette Galatasaraylı bir futbolcuya 'maymun' dedi. Bu futbolcunun, Hepcan'ın tweetindeki ifadeler sonucunda Bafetimbi Gomis olduğu anlaşılıyor.

Hepcan'ın attığı tweetin ardından Galatasaray hukukçuları da devreye girdi. Hem resmi hem de bireysel olarak Hepcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Galatasaray'lı Gomis de hakkında ırkçı ifadeler kullanan Hepcan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.Hepcan daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanmış ve hakkında işlem yapılmıştı.

 

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