Ana Sayfa | SPOR 21/08/2017 09:28

Milli atlet Ramil Guliyev başarıya doymuyor

Ramil Guliyev

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'de düzenlenen turnuvada Milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metre yarışında 200 metrede 20.17'lik derecesiyle birinci oldu

Yarışı ABD'li Ameer Webb, 20.26'lık süresiyle ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada tamamladı.Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti.Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.

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