Ana Sayfa | SPOR 21/08/2017 01:09

Fenerbahçe 2 Trabzonspor 2 Maç sonucu geniş özet ve goller


Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 2. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaştı.

Avrupa-Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 2. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 45. dakikada Alper Potuk, 84.dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena kaydederken, konuk takım Trabzonspor’un golleriyse Burak Yılmaz ve Olcay Şahan’dan geldi. Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

 

STAT: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter (Dk. 62 Soldado), Skrtel, İsmail Köybaşı, De Souza, Mehmet Topal, Dirar (Dk. 76 Chahechouhe), Alper Potuk, Valbuena, Van Persie (Dk. 46 Giuliano)

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Bero (Dk. 86 Bongonda), Yusuf Yazıcı (Dk. 63 Onazi), Olcay Şahan, Burak Yılmaz (Dk. 20 N'Doye)

GOLLER: Dk. 5 Burak Yılmaz, Dk. 56 Olcay Şahan (Trabzonspor), Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 84 Valbuena (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Olcay Şahan, Dk. 52 Yusuf Yazıcı, Dk. 85 Bero, Dk. 86 Mas (Trabzonspor), Dk. 50 Alper Potuk, Dk. 62 De Souza (Fenerbahçe)

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Fenerbahçe Trabzonspor

Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk yarı sona erdi

Trabzonspor, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ama Alper Potuk mükemmel bir golle ilk yarının skorunu belirledi

Fenerbahçe Trabzonspor

Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat hakem canlı yayın bilgileri

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ramil Guliyev,

Ramil Guliyev, Birmingham şehrinde erkekler 200 metrede birinci

Türk Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.