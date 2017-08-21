Fenerbahçe 2 Trabzonspor 2 Maç sonucu geniş özet ve goller

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 2. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaştı.
Avrupa-Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 2. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 45. dakikada Alper Potuk, 84.dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena kaydederken, konuk takım Trabzonspor’un golleriyse Burak Yılmaz ve Olcay Şahan’dan geldi. Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
STAT: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter (Dk. 62 Soldado), Skrtel, İsmail Köybaşı, De Souza, Mehmet Topal, Dirar (Dk. 76 Chahechouhe), Alper Potuk, Valbuena, Van Persie (Dk. 46 Giuliano)
TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Bero (Dk. 86 Bongonda), Yusuf Yazıcı (Dk. 63 Onazi), Olcay Şahan, Burak Yılmaz (Dk. 20 N'Doye)
GOLLER: Dk. 5 Burak Yılmaz, Dk. 56 Olcay Şahan (Trabzonspor), Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 84 Valbuena (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Olcay Şahan, Dk. 52 Yusuf Yazıcı, Dk. 85 Bero, Dk. 86 Mas (Trabzonspor), Dk. 50 Alper Potuk, Dk. 62 De Souza (Fenerbahçe)