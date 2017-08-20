Ana Sayfa | SPOR 20/08/2017 22:36

Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk yarı sona erdi

Fenerbahçe Trabzonspor

Trabzonspor, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ama Alper Potuk mükemmel bir golle ilk yarının skorunu belirledi

AVRUPA SPOR-Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşılaşıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ileri uçta Hollandalı yıldız Robin Van Persie'ye forma verdi. Savunmanın göbeğinde Skrtel ve Neustadter oynarken, kalede ise Volkan Demirel yer alıyor.

 

 

Canlı Anlatım. 

 

Trabzonspor, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Fenerbahçe savunmasında Neustadter, topu kafayla uzaklaştırdı. Fenerbahçe, Alper Potuk'un  45. dakikadaki golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Alper sol kanattan çalımlarla ceza alanına girdi, dar açıdan yerden güzel bir falsoyla kaleci Onur Kıvrak'ı avlamayı başardı. Alper'den klas gol...

 

 

Fenerbahçe:

 

Volkan Demirel - Mauricio Isla - Roman Neustadter - Martin Skrtel - İsmail Köybaşı - Josef De Souza - Alper Potuk - Nabil Dirar - Mathieu Valbuena - Mehmet Topal - Robin Van Persie

 

Yedekler:

 

Carlos Kameni - Hasan Ali Kaldırım - Samed Karakoç - Oğuz Güçtekin - Aatif Chahechouhe - Ozan Tufan - Giuliano - Roberto Soldado - Ahmethan Köse

 

Trabzonspor: 

 

Onur Kıvrak - Uğur Demirok - Jan Durica - Joao Pereira - Emmanuel Mas - Matus Bero - Yusuf Yazıcı - Juraj Kucka - Okay Yokuşlu - Olcay Şahan - Burak Yılmaz

 

Yedekler:

 

Esteban Alvarado - Kamil Ahmet Çörekçi - Mustafa Akbaş - Abdülkadir Ömür - Batuhan Artarslan - Ogenyi Onazi - Theo Bongonda - Yusuf Erdoğan - Hugo Rodallega - Dame N'Doye

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Fenerbahçe Trabzonspor

Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat hakem canlı yayın bilgileri

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