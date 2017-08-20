Ana Sayfa | SPOR 20/08/2017 20:18

Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat hakem canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Trabzonspor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Avrupa Spor-Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

 

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: İsmail, Mehmet Topal, Josef, Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Dirar, Giuliano, Valbuena ve Soldado.

Trabzonspor: Durica, Olcay, Esteban, Pereira, Uğur, Mas, Bongonda, Okay, Kucka, Yusuf Yazıcı ve Burak.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise sezonun ilk haftasında Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 3 resmi maçı da kazanamadı.Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la (1-1) yenişemedi. Maça dakikalar kaldı 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Fenerbahçe Trabzonspor

Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk yarı sona erdi

Trabzonspor, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ama Alper Potuk mükemmel bir golle ilk yarının skorunu belirledi

Ramil Guliyev,

Ramil Guliyev, Birmingham şehrinde erkekler 200 metrede birinci

Türk Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.

beşiktaş

Beşiktaş 3. hafta mesaisine ara vermeden başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı