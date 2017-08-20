Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat hakem canlı yayın bilgileri

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Avrupa Spor-Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: İsmail, Mehmet Topal, Josef, Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Dirar, Giuliano, Valbuena ve Soldado.

Trabzonspor: Durica, Olcay, Esteban, Pereira, Uğur, Mas, Bongonda, Okay, Kucka, Yusuf Yazıcı ve Burak.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise sezonun ilk haftasında Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 3 resmi maçı da kazanamadı.Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la (1-1) yenişemedi. Maça dakikalar kaldı