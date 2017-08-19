Ana Sayfa | SPOR 19/08/2017 14:41

Beşiktaş 3. hafta mesaisine ara vermeden başladı

beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Siyah beyazlı kulübün futbolcuları 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

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