Ana Sayfa | SPOR 19/08/2017 11:21

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu hafta Fenerbahçe rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. 20 Ağustos Pazar akşamı saat 21.45'te Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Futbolseverler Fenerbahçe-Trabzonspor maçını beIN Sports 1'den canlı izleyebilecekler.

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