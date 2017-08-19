Ana Sayfa | SPOR 19/08/2017 11:15

Osmanlıspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

Osmanlıspor Galatasaray maçı

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Galatasaray bu akşam Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak

Osmanlıspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanaak maç Osmanlı Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Muhtemel 11'ler

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Pinto, Numan, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Tugay, Umar, Thievy

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Tolga, Rodrigues, N'diaye, Belhanda, Gomis

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