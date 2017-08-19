Osmanlıspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Galatasaray bu akşam Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak
Osmanlıspor ile Galatasaray arasında bu akşam oynanaak maç Osmanlı Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Muhtemel 11'ler
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Pinto, Numan, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Tugay, Umar, Thievy
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Tolga, Rodrigues, N'diaye, Belhanda, Gomis