Fenerbahçe'nin yeni transferleri basına tanıtıldı

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sarı lacivertli kulübün yeni transferleri Giuliano de Paula, Roberto Soldado ve Mauricio Isla basına tanıtıldı

Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula, zor bir transfer sürecinin sonunda Fenerbahçe'ye geldiğini anlatarak, "Zorluk dış taraftan kaynaklandı. Fenerbahçe'nin ilk teklifini duyunca 'Evet' dedim. Tüm yaşananlar bu yönde. Son dakikaya kadar buraya gelmek için büyük mücadele verdim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü ve hedefleri, kabul etmemde etken oldu. Fenerbahçe kupalar için mücadele eden bir kulüp. Kariyerimde öne doğru adım atmak istiyordum ve bu yüzden teklifi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

İspanyol santrfor Roberto Soldado, kendisini çok iyi hissettiğini ve forma giymeye hazır olduğunu belirtti.Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, futbolu seven herkesini bildiğini ifade eden Soldado, "Bu formayı giymek son derece keyifli. İlk adım attığımdan beri İstanbul'daki sıcak karşılamadan dolayı herkese teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu sevgiye karşı yapabileceğim tek şey atabildiğim kadar gol atmak. Sezonu istediğimiz kupalarla tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Şilili savunma oyuncusu Mauricio Isla, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.Geleneklerine bağlı bir kulübe geldiğini ifade eden Isla, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Ünü her tarafa yayılmış ve herkesin bulunmak istediği bir kulüpteyim. Takımda iki haftadır bulunuyorum. Bütünleşmem sürüyor." şeklinde konuştu.