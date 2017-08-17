Ana Sayfa | SPOR 17/08/2017 19:44

Vardar Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Vardar Fenerbahçe

Bu akşam saat 21.00'da başlayacak olan Vardar Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Vardar Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. 

VARDAR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

Vardar: Gacevski, Grncarov, Spirovski, Blazevski, Kojasevis, Barseghyan, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Demiri, Juan Felipe

Fenerbahçe: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

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