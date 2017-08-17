Vardar Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Bu akşam saat 21.00'da başlayacak olan Vardar Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Vardar Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek.
VARDAR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU
Vardar: Gacevski, Grncarov, Spirovski, Blazevski, Kojasevis, Barseghyan, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Demiri, Juan Felipe
Fenerbahçe: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan