Ana Sayfa | SPOR 17/08/2017 15:03

Fenerbahçe Fabian Orellana transferinde sona geldi

Fabian Orellana

Fenerbahçe Valencia'da forma giyen Fabian Orellana'yı renklerine katmak için çabalıyor

Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe’nin Valencia’da forma giyen kanat oyuncusu Fabian Orellana’yı transfer ettiği öne sürüldü.İspanya basınında El Desmarque ve Superdeporte’de yer alan haberde, oyuncunun menajerinin Türkiye’ye giderek anlaşmayı netliğe kavuşturacağı ifade edildi.Sarı lacivertli ekibin 31 yaşındaki Şilili yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtilirken Valencia’nın yeni hocası Marcelino Garcia Toral’in oyuncunun gidişine onay verdiği öğrenildi.Valencia’nın sezon öncesi hazırlık kampında en golcü oyuncusu olmayı başaran Orellana, Celta Vigo’dan Valencia’ya 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti.Orellana’nın transfer olması halinde Mauricio Isla’nın ardından Fenerbahçe’deki Şilili oyuncu sayısı 2’ye yükselecek.

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