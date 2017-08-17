Ana Sayfa | SPOR 17/08/2017 08:29

Fenerbahçe'nin Vardar'a karşı muhtemel 11'i belli oldu

fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar ekibine konuk olacak sarı lacivertlilerin mücadele edeceği muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe kafilesini Üsküp'te bir grup taraftar karşıladı.Sarı-lacivertli takım, maç öncesindeki son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı II. Filip Arena'da yapacak. Bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Fenerbahçe'nin Vardar maçı muhtemel 11'i

Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan (Mehmet Topal), Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Van Persie.

 
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