Ana Sayfa | SPOR 17/08/2017 08:26

Beşiktaş'tan Selçuk İnan hamlesi

Selçuk İnan

İddiaya göre Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'da yeni sezonda forma şansı bulamayan Selçuk İnan'ı kadrosuna almak istiyor

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Beşiktaş, Galatasaray’da son zamanlarda sıkça eleştirilen kaptan Selçuk İnan’ın peşine düştü.TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Selçuk İnan’a, “Sözleşmeni feshedersen seni Beşiktaş’a isterim.” dedi.

Beşiktaş Pepe ve Negredo transferlerinden sonra son olarak Medel’i kadrosuna kattı.Selçuk İnan, Galatasaray’ın Kayserispor ile oynadığı ligdeki ilk maçında forma giymedi.

 

 

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