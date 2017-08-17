Vardar Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe deplasmanda rakibi Vardar'a konuk olacak

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena Stadında TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Banti görev yapacak. Banti'nin yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Matteo Passeri ve Fabiano Preti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Marco Guida yapacak.

Vardar ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.