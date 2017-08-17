Ana Sayfa | SPOR 17/08/2017 08:04

Vardar Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Vardar Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe deplasmanda rakibi Vardar'a konuk olacak

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena Stadında TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Banti görev yapacak. Banti'nin yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Matteo Passeri ve Fabiano Preti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Marco Guida yapacak.

Vardar ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Vardar'a karşı muhtemel 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar ekibine konuk olacak sarı lacivertlilerin mücadele edeceği muhtemel 11'i belli oldu

Selçuk İnan

Beşiktaş'tan Selçuk İnan hamlesi

İddiaya göre Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'da yeni sezonda forma şansı bulamayan Selçuk İnan'ı kadrosuna almak istiyor

medipol başakşehir sevilla maçı

Medipol Başakşehir'in Sevilla mağlubiyeti turu tehlikeye attı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla ile mücadele eden Medipol Başakşehir takımı rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu