Ana Sayfa | SPOR 16/08/2017 09:42

Barcelona Teknik Direktörü Arda Turan hakkında net konuştu

Arda turan

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Arda Turanın şu anki performansıyla kadroda yer almayacağını açıkladı

İspanya Süper Kupa mücadelesinin ilk maçında Nou Camp’ta Real Madrid’e 3-1 mağlup olan Barcelona’da, teknik direktör Ernesto Valverde son dönemde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Valverde, Türk oyuncuya mevcut kadroda şu anlık yer olmadığını söyledi.

Süper Kupa’da ilk maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan’ın formunu geri kazanıp kazanmayacağından emin olamadığını söyleyen Valverde, “Kulüp onun için büyük yatırım yaptı ancak benim takımımda her şey oyuncuların performanslarına bağlı. Şu anda tercih hakkımızı Arda’dan yana değil, diğer oyunculardan yana kullanacağız” açıklamasında bulundu.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Fatih Terim ve Hagi

Fatih Terim ve Hagi arasında bomba etkisi yaratacak proje

Bodrum'da bir araya gelen Galatasaray'ın efsaneleri Fatih Terim ile Hagi'nin yeni bir projede buluşacağı öğrenildi

Medipol Başakşehir Sevilla

Medipol Başakşehir Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Sevilla takımları karşı karşıya gelecek

fenerbahçe

Fenerbahçe Vardar maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sarı lacivertliler, Vardar takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma 17 Ağustos perşembe akşamı oynanacak