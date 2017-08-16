Barcelona Teknik Direktörü Arda Turan hakkında net konuştu

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Arda Turanın şu anki performansıyla kadroda yer almayacağını açıkladı

İspanya Süper Kupa mücadelesinin ilk maçında Nou Camp’ta Real Madrid’e 3-1 mağlup olan Barcelona’da, teknik direktör Ernesto Valverde son dönemde adı Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Valverde, Türk oyuncuya mevcut kadroda şu anlık yer olmadığını söyledi.

Süper Kupa’da ilk maçın kadrosuna alınmayan Arda Turan’ın formunu geri kazanıp kazanmayacağından emin olamadığını söyleyen Valverde, “Kulüp onun için büyük yatırım yaptı ancak benim takımımda her şey oyuncuların performanslarına bağlı. Şu anda tercih hakkımızı Arda’dan yana değil, diğer oyunculardan yana kullanacağız” açıklamasında bulundu.