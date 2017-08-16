Ana Sayfa | SPOR 16/08/2017 09:23

Fatih Terim ve Hagi arasında bomba etkisi yaratacak proje

Fatih Terim ve Hagi

Bodrum'da bir araya gelen Galatasaray'ın efsaneleri Fatih Terim ile Hagi'nin yeni bir projede buluşacağı öğrenildi

Bir süre önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde buluşan milli takım eski teknik direktörü Fatih Terim ile Gheorghe Hagi'nin Türkiye'de bir futbol takımı almayı düşündüğü iddia edildi.

İddialara göre Terim, Hagi'nin Romanya'da kurduğu ve şampiyonlukla taçlanan ‘Viitorul Constanta' projesinin bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmek istiyor.İkilinin proje hakkında çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

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