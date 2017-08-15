Medipol Başakşehir Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Sevilla takımları karşı karşıya gelecek
16 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele 21.45'te ekrana gelecek. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma Tivibuspor'dan ekranlarından seyirciyle buluşacak.
Medipol Başakşehir Sevilla maçı muhtemel 11'ler
Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara,- Emre Belözoğlu(Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir,- Visca, Mossoro,Elia,- Adebayor
Sevilla: Rico,- Sébastien Corchia, Simon Kjaer, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Jesus Navas, Banega, Nolito,- Ben Yedder