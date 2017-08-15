Ana Sayfa | SPOR 15/08/2017 15:59

Medipol Başakşehir Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Medipol Başakşehir Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Sevilla takımları karşı karşıya gelecek

16 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele 21.45'te ekrana gelecek. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma Tivibuspor'dan ekranlarından seyirciyle buluşacak.

Medipol Başakşehir Sevilla maçı muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara,- Emre Belözoğlu(Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir,- Visca, Mossoro,Elia,- Adebayor

Sevilla: Rico,- Sébastien Corchia, Simon Kjaer, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Jesus Navas, Banega, Nolito,- Ben Yedder

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
fenerbahçe

Fenerbahçe Vardar maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sarı lacivertliler, Vardar takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma 17 Ağustos perşembe akşamı oynanacak

Goce Sedloski

Vardar teknik direktörü Goce Sedloski istifa etti

UEFA Avrupa Ligi' Play-off Turu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Vardar’ın teknik direktörü Goce Sedloski istifa etti

Dursun Özbek

Dursun Özbek'ten flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan transferiyle ilgili açıklama yaptı