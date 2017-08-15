Fenerbahçe Vardar maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sarı lacivertliler, Vardar takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma 17 Ağustos perşembe akşamı oynanacak

Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcular 3 grup halinde çalıştı.Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra sahada dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular idmanı 5'e 2 top kapma, pas, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamladı. Yeni transfer Roberto Soldado, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'ye ise takımdan ayrı özel program uygulandı.

Vardar maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Makedonya'ya gidecek. Fenerbahçe, son antrenmanını, maçın oynanacağı başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapacak.