Ana Sayfa | SPOR 15/08/2017 15:32

Vardar teknik direktörü Goce Sedloski istifa etti

Goce Sedloski

UEFA Avrupa Ligi' Play-off Turu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Vardar’ın teknik direktörü Goce Sedloski istifa etti

Ligde alınan kötü sonuçların ardından istifa ettiğini açıklayan Sedloski, “Kulüpteki herkesin iyiliği için görevimi bırakmaya karar verdim. Kopenhag ile yaptığımız ve kaybettiğimiz ikinci maçtan sonra bunu düşünmüştüm. Buna rağmen yeni sezona girdim. Ligdeki ilk maçı da kaybettik ve bu beni çok yıprattı” açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde istifa eden teknik adam Sedloski, “Oyunculara, yönetime ve kulübün sahibine teşekkür ediyorum. Üzgünüm. Umarım Vardar Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı iyi bir iş çıkaracak ve başarılı olacaktır” şeklinde konuştu. 

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