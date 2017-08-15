Ana Sayfa | SPOR 15/08/2017 15:30

Dursun Özbek'ten flaş Arda Turan açıklaması

Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan transferiyle ilgili açıklama yaptı

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, 'Arda Galatasaray'ın yetiştirdiği herkesin iftihar ettiği bir futbolcumuz. kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Türkiye'de oynamak isterse geleceği yer Galatasaray. Galatasaray yönetimi böyle bir buluşmadan memnun olacaktır. Transfer çok kolay bir olay değildir. İradelerin oluşması lazım. Amacımız en iyi takımı kurmak. Transferler hakkında çok spesifik bitmeden bazı detaylar vermek doğru olmaz. Çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek istiyorum. 15 gün boyunca sürecek. İsim vererek zikretmek çalışmalara zarar verir. Arda ve Asamoah'la ilgili görüşlerimi söyledim. Her şey bütçeye bağlı. Futbolcuların gitmesine bağlı.' ifadesine yer verdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Goce Sedloski

Vardar teknik direktörü Goce Sedloski istifa etti

UEFA Avrupa Ligi' Play-off Turu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Vardar’ın teknik direktörü Goce Sedloski istifa etti

Sofiane Feghouli

Galatasaray'ın yeni transferi itiraf etti, 'Fenerbahçe'den teklif aldım'

Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, Fenerbahçe'den de teklif aldığını açıkladı

Arda Turan

Arda Turan yuvaya geri döndü

Galatasaray ile Barcelona arasında yapılan Arda Turan hakkındaki görüşmelerden olumlu sonuç çıktı. Turan, 1 yıllığına Galatasaray'a kiralandı