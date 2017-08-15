Dursun Özbek'ten flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan transferiyle ilgili açıklama yaptı

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, 'Arda Galatasaray'ın yetiştirdiği herkesin iftihar ettiği bir futbolcumuz. kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Türkiye'de oynamak isterse geleceği yer Galatasaray. Galatasaray yönetimi böyle bir buluşmadan memnun olacaktır. Transfer çok kolay bir olay değildir. İradelerin oluşması lazım. Amacımız en iyi takımı kurmak. Transferler hakkında çok spesifik bitmeden bazı detaylar vermek doğru olmaz. Çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek istiyorum. 15 gün boyunca sürecek. İsim vererek zikretmek çalışmalara zarar verir. Arda ve Asamoah'la ilgili görüşlerimi söyledim. Her şey bütçeye bağlı. Futbolcuların gitmesine bağlı.' ifadesine yer verdi.