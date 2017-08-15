Galatasaray'ın yeni transferi itiraf etti, 'Fenerbahçe'den teklif aldım'

Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, Fenerbahçe'den de teklif aldığını açıkladı

Galatasaray’ın resmi anlaşma sağladığı yeni transferleri Badou Ndiaye, Maicon, Fernando ve Sofiane Feghouli basın karşısına çıktı. Sofiane Feğhouli gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız futbolcunun açıklamaları:

“Başkanım bana güvendi, arkamda durdu. Kendisine özel bir teşekkür ediyorum. Dün maçı izledim ve çok mutlu oldum. Savaşçı ruhumu, azmimi ortaya koyarak şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Sakatlığım iyiye doğru gidiyor. 2 hafta içinde takımla birlikte oynamaya başlayabilirim. Ama burada hocamızın takdiri ve düşüncesi çok önemli. Futbolcu olarak daha önce gelmeyi çok isterdim. Benimle ilgili bir sıkıntı da yoktu; Transfer uzun bir süreç. Sadece oyuncunun istemesi yeterli olmuyor. Ama şu anda şükürler olsun ki Galatasaray’dayım ve formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Türkiye’den teklifler aldım. Bunlardan biri de Fenerbahçe’ydi ama o dönem tercih hakkımı başka bir takımdan yana kullandım. Galatasaray’dan teklif aldığımda ise düşünmeden ve tereddüt etmeden buraya geldim. Slaven Bilic ile futbol anlamında bir şey konuşmadım ama ülke ve şehir hakkında bilgiler aldım. Türk halkının sıcakkanlı olduğunu ve beni çabuk kabul edeceklerinden bahsetti.''