Fenerbahçe'de Robin van Persie çıkmazı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie ağrım var diyerek dünkü antrenmana çıkmadı

Fenerbahçeli futbolseverler artık Roberto Soldado’nun formayı giyerek sarı lacivertlilere gol sevincini yaşatması.Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesinin son senesinde Van Persie’yi takımda tutmayı planlıyordu. Genel Sekreter Mahmut Uslu, oyuncuyla ilgilenen Feyenoord’a, “Bonservisini ödeyebilirlerse alsınlar” mesajı göndermişti. Ancak RvP daha sezonun başında sorun çıkarmaya başlayınca, yönetimin tutumu da değişti.

Sarı-Lacivertliler’in Van Persie’yle ilgilenen takımlara görüşme için izin vereceği kaydedildi. Yönetimin, yıllık 5.7 milyon Euro’luk (23.7 milyon TL) maliyetinden kurtulmak için gerekirse tecrübeli oyuncuyu bonservis bedeli almadan göndermeye hazır olduğu öne sürüldü.