Ana Sayfa | SPOR 15/08/2017 10:22

Galatasaray'ın yıldız transferini Şansal Büyüka duyurdu

Asamoah

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Asamoah transferinde güzel gelişmeler yaşandığını anlatsa da Şansal Büyüka canlı yayında Asamoah transferinin bittiğini açıkladı

Galatasaray’ın sol bek transferinde görüşmelerini devam ettirdiği Asamoah ile ilgili, Kayserispor galibiyetinin ardından sportif direktör Cenk Ergün, “Kesin bir şey söylemek istemiyorum. Sonrasında bize eksi olarak dönebiliyor. Ancak olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu. Öte yandan Büyüka, “Asamoah yıllık 2.3M Euro ücretle Galatasaray’da.” açıklamasını yaptı.

 
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