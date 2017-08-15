Süper Lig'de ikinci hafta maç programı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Galatasaray sezonu lider tamamladı. İşte ligin 2. hafta maç programı
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ikinci hafta maç programı
18 Ağustos Cuma:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Ağustos Cumartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı Stadı)
20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediyesi)