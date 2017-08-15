Ana Sayfa | SPOR 15/08/2017 08:43

Süper Lig'de ikinci hafta maç programı

Süper Lig 2017

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Galatasaray sezonu lider tamamladı. İşte ligin 2. hafta maç programı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ikinci hafta maç programı

18 Ağustos Cuma:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Cumartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı Stadı)

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediyesi)

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