Galatasaray evinde Kayserispor'u farklı mağlup etti

Süper Lig'de yeni sezonun ilk mücadelesini Kayserispor'a karşı veren Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada öne geçti. Rodrigues'in sağdan sert ortasında altıpas içinde Tolga Ciğerci'nin bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

29. dakikada Kayserispor, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı korner atışında Tolga Ciğerci'nin markajından kurtulan Levent Gülen, altıpas üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'ya da çarpan top ağlara gitti: 1-1

35. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği topu Gomis, Belhanda'ya indirdi. Faslı futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda şık bir vuruşla kaleci Lung'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

37. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis, iki futbolcudan sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Galatasaray, devre arasına 3-1 önde girdi.

53. dakikada ev sahibi takım mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası yayı gerisine kadar sokulan Ndiaye'nin aşırtma pasında savunma arkasına sarkan Tolga Ciğerci, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Tolga'nın uygun durumda vuruşunda Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı taca gönderdi.

87. dakikada Galatasaray, 3 farklı üstünlük yakaladı. Linnes'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.